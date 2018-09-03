Визначився найкращий футболіст 7-го туру української Прем’єр-Ліги

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 7 туру чемпіонату УПЛ.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

До складу експертної ради увійшли Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Ігор Яворський, Артур Валерко, Анатолій Чанцев, Олег Венглинський, Віктор Грачов, Олександр Денисов.

За підсумком голосування перемогу здобув нападник Карпат Мар’ян Швед, який у матчі з Динамо зробив дубль.

За нього проголосували всі респонденти.

Нагадаємо, Карпати обіграли київське Динамо в УПЛ.

Також, Буяльський сказав, що після таких ігор у футбол не хочеться грати.

Джерело - УПЛ.