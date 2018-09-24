Півзахисника Динамо визнали найкращим гравцем 9-го туру УПЛ

Українська Прем'єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь в матчах 9 туру Чемпіонату УПЛ.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник Динамо Віктор Циганков, який у матчі з Десною забив м'яч і віддав дві результативні передачі. За нього проголосували дев'ять респондентів із десяти.

До складу експертної ради цього туру входили: Олег Венглинський, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Анатолій Чанцев, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Сергій Нагорняк, Леонід Буряк.

Нагадаємо, Динамо, завдяки перемозі над Десною перервало шестиматчеву безвиграшну серію.

Водночас, Шахтар виграв у Чорноморця та збільшив відрив від найближчого переслідувача у турнірній таблиці.

Джерело - УПЛ.