Визначили найкращого гравця 8-го туру УПЛ

Мій профіль

Всі дії Ярмоленка в матчі проти Евертона. ВІДЕО

Сьогодні 09:51 1837
Найкращі голи вихідних, від Ярмоленка до Ібрагімовича. ВІДЕО
Вчора 21:00 2167
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Вчора 20:50 541
Зоря відібрала очки в Динамо
Вчора 19:04 1310 1
Ярмоленко оформив дубль в АПЛ. ВІДЕО
Вчора 18:40 8466
Ярмоленко забив дебютний гол в АПЛ.ВІДЕО
Вчора 18:24 2252
Головкін програв Альваресу у видовищному матчі-реванші. ВІДЕО
Вчора 09:18 2090
Беленюк проводить аукціон для розвитку боротьби. ФОТО
Вчора 07:45 608
Легенда дня: 25 років тому Динамо в меншості розбило Барселону. ВІДЕО
15.09.2018 22:06 5921
Стаховський приніс перемогу Україні над Португалією у Кубку Девіса
15.09.2018 15:58 1804 2
Блоги
Ярмоленко оформив дубль в АПЛ. ВІДЕО
Ярмоленко оформив дубль в АПЛ. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 18:40 8466
Легендарна українка виконала один з найвеличніших творів ХХ сторіччя. ВІДЕО
Легендарна українка виконала один з найвеличніших творів ХХ сторіччя. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 08:14 2443 2
Жахливе зіткення в АПЛ, не для слабаків. ФОТО
Жахливе зіткення в АПЛ, не для слабаків. ФОТО Phillip Hess
Вчора 07:00 1278
Легенда дня: 25 років тому Динамо в меншості розбило Барселону. ВІДЕО
Легенда дня: 25 років тому Динамо в меншості розбило Барселону. ВІДЕО Андрій Твердохліб
15.09.2018 22:06 5921
Майстерність не проп'єш: Алієв забив чудо-гол зі штрафного. ВІДЕО
Майстерність не проп'єш: Алієв забив чудо-гол зі штрафного. ВІДЕО Андрій Твердохліб
15.09.2018 17:07 2953
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:31 Футбол Гвардіола скасував вихідний для своїх гравців 108
15:23 Бокс Усик: Ломаченко-старший дуже схожий на Лобановського 164
14:59 Бокс Бій Головкін-Альварес став неймовірно популярним серед українських глядачів 313
14:29 Футбол Сачко: Ворскла здатна на сюрпризи в Лізі Європи 178
14:13 Футбол Стали відомі судді на матч Динамо - Астана в Лізі Європи 189
13:54 Футбол Визначено найкращого наставника 8-го туру УПЛ 193
13:30 Футбол Леоненко: Суркіс повинен визнати свою провину 357
13:11 Футбол Вернидуб: Нехай Фонсека слідкує за своєю командою 486
12:53 Футбол Мілевський відреагував на дубль Роналду за Ювентус. ФОТО 423
12:33 Футбол Експерт каналу Футбол знову критикує президента Динамо 645
12:18 Футбол Шевченко відвідає матч Ліги Європи Арсенал-Ворскла 288
11:52 Футбол Визначили найкращого гравця 8-го туру УПЛ 332
11:42 Футбол Фонсека одружився з українкою 2631
11:23 Теніс Світоліна зберегла 6-ту позицію в оновленому рейтингу WTA 419
10:59 Футбол Калиниченко: Я відкритий до пропозицій 765
10:41 Теніс В оновленому рейтингу ATP лідери зберегли позиції, українці продовжують падати 382
10:15 Футбол Коста прокоментував своє ганебне вилучення в матчі проти Сассуоло 1090
09:51 Футбол Всі дії Ярмоленка в матчі проти Евертона. ВІДЕО 1837
09:31 Футбол Шуфрич прокоментував можливість купівлі київського Динамо 3252
09:10 Футбол Вербич: Ми підтримуємо Хацкевича 584
08:50 Футбол Українець дублем відзначається за колишню команду Мілевського. ВІДЕО 982
08:29 Футбол Безус зробив асист та отримав червону картку в матчі проти Гента 622
08:10 Футбол Красніков розповів про конфлікт з Хацкевичем 2477
16 Вересня 2018
23:53 Гімнастика Українські гімнастки здобули бронзові нагороди на Чемпіонаті світу 1056
23:38 Футбол Ярмоленко прокоментував першу перемогу Вест Гема в АПЛ 1571

Визначили найкращого гравця 8-го туру УПЛ

Сьогодні 11:52 332 0
Визначили найкращого гравця 8-го туру УПЛ

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найкращого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 8-го туру Чемпіонату УПЛ.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Артур Валерко.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник Маріуполя Валерій Федорчук, який у матчі з Олімпіком зробив дубль. Йому віддали голоси вісім респондентів.

Нагадаємо, Зоря відібрала очки в Динамо

Джерело - УПЛ.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()