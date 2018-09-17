Визначили найкращого гравця 8-го туру УПЛ

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найкращого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 8-го туру Чемпіонату УПЛ.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Артур Валерко.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник Маріуполя Валерій Федорчук, який у матчі з Олімпіком зробив дубль. Йому віддали голоси вісім респондентів.

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Джерело - УПЛ.