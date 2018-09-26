Моурінью розповів, хто позбавив Погба ролі віце-капітана

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью позбававив Поля Погба ролі віце-капітана команди.

Про це розповів сам наставник команди.

"Вирішив, що Поль більше не буде другим капітаном, але це не сварка, у нас немає жодних проблем. Той, хто вирішує, що Погба більше не носитиме капітанську пов’язку — та сама людина, яка вирішила, що Погба стане віце-капітаном — я. Я тренер, і я може ухвалювати ці рішення. Це те рішення, яке я не повинен пояснювати", - цитує Моурінью офіційний сайт "червоних дияволів".