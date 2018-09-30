Манчестер Сіті готовий заплатити за Мбаппе рекордну суму в історії футболу

Керівництво Манчестер Сіті має намір висунути пропозицію ПСЖ щодо трансферу нападника парижан Кіліана Мбаппе

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією видання, англійський клуб готовий заплатити за 19-річного француза 224 млн євро. "Містяни" розраховують укласти угоду в зимове трансферне вікно.

У разі успішного здійснення трансферу Мбаппе стане найдорожчим футболістом в історії. На даний момент рекорд належить ще одному форварду ПСЖ – Неймару, який перейшов з Барселони за 222 млн євро.

У поточному сезоні французький гравець взяв участь у 4 матчах ПСЖ, в яких став автором 4 голів і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що Мбаппе змінив свій ігровий номер.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе встановив новий унікальний рекорд.

Джерело - newsru.