Колишній нападник Шахтаря не вірить в перемогу гірників у матчі проти Ліона

Екс-форвард Шахтаря та збірної України Андрій Воробей вважає, що "гірникам" буде дуже складно протистояти Ліону.

Про це сказав сам футболіст.

"Ліон здатний на багато що. Це продемонстрував їх матч проти Ман Сіті. У чемпіонаті ця французька команда не програє в п'яти останніх матчах, тому нічия для Шахтаря, вважаю, буде прийнятним результатом.

Читайте також: Де дивитися матч Ліон - Шахтар.

У французів сильна атака. Не можна господарям дати розігнатися, інакше будуть великі проблеми", – розповів Воробей.