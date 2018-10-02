Колишній нападник Шахтаря не вірить в перемогу гірників у матчі проти Ліона

Екс-форвард Шахтаря та збірної України Андрій Воробей вважає, що "гірникам" буде дуже складно протистояти Ліону.
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Про це сказав сам футболіст.
"Ліон здатний на багато що. Це продемонстрував їх матч проти Ман Сіті. У чемпіонаті ця французька команда не програє в п'яти останніх матчах, тому нічия для Шахтаря, вважаю, буде прийнятним результатом.
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У французів сильна атака. Не можна господарям дати розігнатися, інакше будуть великі проблеми", – розповів Воробей.
Нагадаємо, тренер Ліона порівняв Шахтар із Барселоною.
Крім цього, Пауло Фонсека заявив, що ворота Шахтаря й надалі захищатиме Андрій П’ятов.
Джерело - Команда 1.