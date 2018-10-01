Фонсека: П’ятов захищатиме ворота Шахтаря й надалі

Головний тренер Шахтаря Пауло Фонсека заявив, що у матчі проти Ліона ворота захищатиме Андрій П’ятов.

Про це португальський фахівець заявив на прес-конференції перед матчем Ліги чемпіонів.

"Я не відчув невпевненості з його боку. П’ятов захищатиме ворота Шахтаря і надалі", - сказав Фонсека.

За його словами, той факт, що матч у Ліоні відбуватиметься за порожніх трибун не дасть переваги Шахтарю.

"Навряд чи в цьому є наша перевага. Завтра подивимося, але я хотів би зіграти при повних трибунах, у хорошій футбольної обстановці, щоб вийшло справжнє свято", - підкреслив Фонсека.

Нагадаємо, тренер Ліона порівняв Шахтар з Барселоною.

Раніше, Шахтар прибув до Франції на матч Ліги чемпіонів з Ліоном, який відбудеться 2 жовтня.

Джерело - Чемпіон.