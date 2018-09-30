Арсенал - Динамо: де дивитися київське дербі

Дві київські команди зустрінться у матчі 10 туру української Прем'єр-ліги.

Арсенал на стадіоні ім. Валерія Лобановського прийме Динамо.

Поєдинок розпочнеться о 19:30.

Трансляцію матчу покаже телеканал Футбол 1.

Також поєдинок можна пеглянути на відеоресурсі OLL.TV (Увага! Трансляція платна!).

Нагадаємо, цей матч викликав ажіотаж серед іноземних ЗМІ.

Також, Динамо перемогло Маріуполь у перенесеному матчі 4-го туру з рахунком 2:0.

Раніше, Динамо розгромило Десну та перервало шестиматчеву безвиграшну серію.

Джерело - Чемпіон.