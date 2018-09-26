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Динамо перемогло Маріуполь в УПЛ

Сьогодні 18:51 4933 0
Динамо перемогло Маріуполь в УПЛ

У перенесеному матчі 4-го туру чемпіонату України Динамо здолало на виїзді Маріуполь.

Динамо повело у рахунку на 7-й хвилині матчу, коли після подачі Віктора Циганкова з кутового, м’яч у ворота плечем відправив Беньямін Вербич. 

На 24-й хвилині у ворота Маріуполя було призначено пенальті. У власному штрафному майданчику рукою зіграв Сергій Яворський. Одинадцятиметровий реалізував Циганков. 

Динамо перемогло 2:0 набрало 20 очок та скоротило відставання від лідера УПЛ Шахтаря до 4 пунктів. Маріуполь з 10 очками займає дев’яте місце. 

Чемпіонат України, УПЛ

4-й тур, перенесений матч

26 вересня

Маріуполь - Динамо 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 7 Вербич, 0:2 - 24 (з пенальті) Циганков

Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Яворський, Демір, Биков (76 Ігнатенко), Федорчук, Пихальонок (61 Борячук), Мишньов, Зубков, Чурко (60 Вакула), Фомін.

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Гармаш (66 Шапаренко), Циганков, Буяльський, Морозюк (72 Смирний), Вербич (90 Русин).

Попередження: 24 Яворський, 52 Кендзьора, 63 Биков. 

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Джерело - Чемпіон.

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