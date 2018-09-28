Матч чемпіонату України між Арсеналом та Динамо викликав ажіотаж у іноземних ЗМІ

Медіацентр "канонірів" отримав та підтвердив акредитації на гру 10-го туру УПЛ журналістам та фоторепортерам з Німеччини, Швейцарії, Франції, Канади та Нідерландів.

Про це повідомляє офіційний сайт Арсенала.

Найбільше будуть представлені на матчі працівники преси з Нідерландів, зокрема з відомого видання Panenka, названого на честь відомого чеського футболіста.

З поміж німецьких ЗМІ будуть присутні журналісти з Мюнхена, які працюють над книгою Football – more just a game і планують включити до неї матеріал стосовно київського дербі.

Поєдинок Арсенал-Київ - Динамо розпочнеться 30 вересня на стадіоні Динамо ім.В.В.Лобановського о 19:30.

Нагадаємо, Динамо перемогло Маріуполь у перенесеному матчі 4-го туру з рахунком 2:0.

Раніше, Динамо розгромило Десну та перервало шестиматчеву безвиграшну серію.

Джерело - Арсенал.