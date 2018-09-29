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Ярмоленко проти Моурінью: де дивитися матч 7-го туру англійської Прем'єр-ліги

Сьогодні 11:52 812 0
Ярмоленко проти Моурінью: де дивитися матч 7-го туру англійської Прем'єр-ліги

Сьогодні, 29-го вересня, 7-й тур англійської Прем'єр-ліги стартує матчем Вест Гем - Манчестер Юнайтед.

Дві команди, які невдало почали цей сезон, зустрінуться між собою. Але якщо Вест Гем після провалу на старті поступово набирає форму і радує своїх уболівальників цілком прийнятними результатами, то над МЮ (особливо над Моуріньо) згущуються хмари.

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Манчестер Юнайтед, напевно, розглядає майбутній в Лондоні матч, як можливість вибратися з кризи, ще б пак - 17-а команда приймає 7-у, - але "молотобійці" не погодяться зі статусом андердога. Підопічні Пеллегріні цілком здатні обіграти гостей.

     Нагадаємо, Ярмоленко у матчі з Челсі вдруге у сезоні потрапив до стартового складу Вест Гема у чемпіонаті Англії.

В Україні поєдинок транслюватиме телеканал Футбол 1.

Також матч покаже відеоресурс OLL.TV (Увага! Трансляція платна.)

Початок матчу о 14:30 за Києвом.

Раніше Моурінью позбавив Погба статусу віце-капітана команди та відмовився коментувати своє рішення.

Також стало відомо, що півзахисник заявив португальському спеціалісту про своє бажання покинути Манчестер Юнайтед, щоби приєднатися до Барселони.

Джерело - Чемпіон.

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