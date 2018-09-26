Вест Гем без Ярмоленка забив 8 голів у Кубку ліги

Вест Гем у 1/16 фіналу Кубка ліги розтрощив Маклсфілд у Кубку англійської ліги з рахунком 8:0.

Андрій Ярмоленко потрапив у заявку на матч, але спостерігав за поєдинком з лави запасних. Вест Гем, незважаючи на те, що грав резервним складом, відправив у ворота суперників вісім голів.

Кубок англійської ліги

1/16 фіналу

26 вересня

Вест Гем - Маклсфілд 8:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 29 Антоніо, 2:0 - 32 Сондграсс, 3:0 - 39 Перес, 4:0 - 51 Фредерікс, 5:0 - 54 Огбонна, 6:0 - 60 Сондграсс, 7:0 - 76 Діангана, 8:0 - 82 - Діангана.

Нагадаємо, Ярмоленко допоміг Вест Гему відібрати очки у Челсі у АПЛ.

Водночас, Ярмоленко отримав за матч з Челсі найнижчу оцінку з усіх гравців сатрового складу Вест Гему.