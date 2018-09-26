Гвардіола: Я дуже задоволений грою команди

Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола задоволений перемогою команди в матчі з Оксфорд Юнайтед у третьому колі Кубка Ліги.
Про це сказав сам тренер
"Я дуже задоволений. Гра багато мені показала. Це була дійсно хороша робота. У нападі, в завершальному ударі ми багато схибили, але процес був хороший — ми як завжди багато володіли м’ячем. Ми — чемпіони, і хочемо пройти у змаганнях якнайдалі", — цитує Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.
Нагадаємо, Зінченко зустрівся у Манчестері з Олександром Усиком та Василем Ломаченком.
Раніше, Зінченко потрапив до заявки Ман Сіті на матч з Фулгемом, але залишився у запасі.
Джерело - ua-football.