Зінченко допоміг Ман Сіті розбити Оксфорд в Кубку ліги

Олександр Зінченко взяв участь у переможному матчі Манчестер Сіті проти Оксфорда у Кубку англійської ліги.

Українець вперше у сезоні вийшов на поле та відіграв за команду Хосепа Гвардіоли весь матч.

Манчестер Сіті переміг Оксфорд з рахунком 3:0.

На 36-й хвилині Сіті вивів вперед Габріель Жезус. Другий гол на 78-й хвилині після стрімкої контратаки забив Ріяд Марез. Розгромним рахунок у компенсований час зробив Філ Фоден.

Кубок англійської ліги

1/16 фіналу

25 вересня

Оксфорд - Манчестер Сіті 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Габріель Жезус, 0:2 - 78 Марез, 0:3 - 90+2 Фоден

Нагадаємо, Зінченко зустрівся у Манчестері з Олександром Усиком та Василем Ломаченком.

Раніше, Зінченко потрапив до заявки Ман Сіті на матч з Фулгемом, але залишився у запасі.

Джерело - Чемпіон.