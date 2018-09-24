Хацкевич розповів чому новачки Динамо досі не грають

Новачкам Динамо потрібно більше часу на адаптацію.

Про це розповів головний тренер команди Олександр Хацкевич.

"Мовний бар'єр дуже сильно заважає нашим новачкам. Так, вони непогані футболісти, але їм потрібен час, щоб зрозуміти всі вимоги, які їм висуваються.

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Поради мені в інтернеті? Я менше читаю інтернет, ніж футболісти. Я їм сказав, що найголовніше – це не те, що пишуть в Інтернеті, а те, що відбувається у нас в команді. Те, що ми говоримо один одному, а не те, що там пишуть.

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Тиск був і буде, тому що не було перемог. Кожен зараз може висловити свою думку, особливо після матчів. Говорити можна, я на це найменше звертаю увагу", – сказав Хацкевич.