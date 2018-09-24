Леоненко: Бєсєдін - не футболіст

Динамо повинно було обігрувати Астану.

Вважає експерт програми Великий футбол на каналі Футбол 1 Віктор Леоненко.

"Ця гра показала, що Динамо не вистачало класу. Дуже неприємно, тому що вперше бачив стільки моментів у Динамо в Лізі Європи.

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Не вважаю Бесєдіна футболістом. Так, він намагається, чіпляється за м'ячі, бореться... Але скільки він забив? Що це за нападник такий? В обіграш не йде, по воротах не б'є, а тільки бореться. З голами проблеми, моменти потрібно самому створювати. Динамо повинно було обіграти Астану внаслідок швидкості. Вони біжать і не знають, що робити", - сказав Леоненко.