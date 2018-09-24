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Бойко: Всі хочуть принизити Динамо

Сьогодні 13:31 237 0
Бойко: Всі хочуть принизити Динамо

Гравці Динамо самі розуміють, що грають не дуже вдало останнім часом.

Про це сказав голкіпер команди Денис Бойко.

"Інтернет не читаю. У нас є тренери, колектив. У кожного з нас є сім'ї. Це найголовніше. А те, що люди пишуть – всі хочуть тільки принизити. Коли команда програє, таке відчуття, що всім добре. Всі отримують задоволення. Людям є, про що поговорити.

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Ми не вимагаємо після перемог суперпіару, або щоб нас носили на руках. Нам цього не потрібно, але після поразок теж треба залишатися людьми. Не тільки поливати брудом і говорити: Динамо – це дно.

  Як Динамо знущалося над Десною. ВІДЕО

Було багато всяких висловлювань в наш бік. Ми самі прекрасно розуміємо, що не виграємо, не даємо результат. Хтось називає це чорною смугою, хтось – не дуже вдалим часом. Думаю, у всіх клубів бувають такі моменти, потрібно з високо піднятою головою з них виходити", – сказав Бойко.

Нагадаємо, Динамо, завдяки перемозі над Десною перервало шестиматчеву безвиграшну серію.

Водночас, Шахтар виграв у Чорноморця та збільшив відрив від найближчого переслідувача у турнірній таблиці

Джерело - youtube/Про футбол.

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