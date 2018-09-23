УЄФА переслідує Роналду

УЄФА влаштувало погоню за футболістом Ювентуса, Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє footballtransfer.com.ua.

На тижні форвард Ювентуса Кріштіану Роналду отримав досить скандальну червону картку в поєдинку Ліги чемпіонів проти Валенсії (2:0).

На думку більшості уболівальників вилучення було несправедливим. Проте, в УЄФА навіть не подумали про скасування дискваліфікації Кріштіану на наступний матч, а навпаки - відкрили проти нього дисциплінарну справу.

Європейські ЗМІ в цьому рішенні побачили підступи УЄФА. Авторитетна іспанська спортивна газета Marca написала про те, що після відходу з Реала Роналду відчуває "гоніння" з боку європейського футбольного органу.

У цій думці піренейське видання підтримали і дві італійські газети - Tuttosport і Corriere dello Sport, які вважають, що проблеми Кріштіану пов'язані з тим, що перехід в Ювентус позбавив його потужної протекції з боку Реала і тепер призведе до більш жорсткого відношенню суддів до португальця.

Крім цього, вищезазначені ЗМІ побічно натякають на те, що рішення віддати нагороду найкращому гравцеві Ліги чемпіонів 2017-2018 півзахисникові "Реала" Луці Модричу також може бути пов'язано зі зміненим в гіршу сторону ставленням УЄФА до Роналду.

Нагадаємо, президент Реала пояснив чому продав Роналду.

Джерело - footballtransfer.com.ua.