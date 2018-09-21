Президент Реала пояснив чому продав Роналду

Кріштіану Роналду пішов з Реала через особисті обставини.

Про це розповів президент мадридського клубу Флорентіно Перес.

"Продаж Роналду стала найприбутковішою для Реала в цьому році. Коли всі дійшли згоди, що його перехід є правильним рішенням, ми домовилися щодо трансферу з Ювентусом. Ніхто не пропонував Реалу за Кріштіану більше € 100 млн. Роналду хотів піти з особистих причин. У нас не було по ньому великої кількості пропозицій від інших клубів".