Президент Реала пояснив чому продав Роналду

Кріштіану Роналду пішов з Реала через особисті обставини.
Про це розповів президент мадридського клубу Флорентіно Перес.
"Продаж Роналду стала найприбутковішою для Реала в цьому році. Коли всі дійшли згоди, що його перехід є правильним рішенням, ми домовилися щодо трансферу з Ювентусом. Ніхто не пропонував Реалу за Кріштіану більше € 100 млн. Роналду хотів піти з особистих причин. У нас не було по ньому великої кількості пропозицій від інших клубів".
Нагадаємо, у останньому матчі чемпіонату Італії Роналду відзначився дублем.
Також Кріштіану першим у світі зіграє у FIFA 19.
Джерело - xsport.ua.