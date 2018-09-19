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Сльози на очах: Роналду видалили у першому матчі Ліги чемпіонів у футболці Ювентуса

Вчора 23:33 1123 0
Сльози на очах: Роналду видалили у першому матчі Ліги чемпіонів у футболці Ювентуса

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду отримав червону картку в матчі Ліги чемпіонів з Валенсією.

Суддя Фелікс Брих видалив нападника на 29-й хвилині. Це був перший матч Роналду в Лізі чемпіонів після переходу з Реала в Ювентус.

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Арбітр вирішив, що португалець вдарив по обличчю захисника господарів Джейсона Мурільйо, і показав нападнику червону картку.

Роналду пішов з поля зі сльозами на очах.

Нагадаємо, у останньому матчі чемпіонату Роналду відзначився дублем.

Також Кріштіану першим у світі зіграє у FIFA 19

Джерело - Чемпіон.

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