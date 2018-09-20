В УЄФА можуть додатково покарати Роналду за вилучення в матчі з Валенсією

УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти нападника Ювентуса Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє ESPN.

Контрольно-дисциплінарний комітет розгляне епізод за участю португальця та захисника Валенсії Джейсона Мурільйо. Справа щодо терміну дискваліфікації Роналду буде розглянута на засіданні комітету 27-го вересня.

Кріштіану буде автоматично дискваліфікований на один матч за отримання прямої червоної картки, а також, у разі оцінки комітетом епізоду як "прояв агресивної поведінки", португальцю загрожує ще один або два матчі дискваліфікації додатково.

Нагадаємо, вилучення Роналду стало історичним.

Тим часом Шахтар виборов нічию у Гоффенгайма.

Джерело - ua-football.