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Шахов жорстко розкритикував Хацкевича та Краснікова

Сьогодні 13:12 360 0
Шахов жорстко розкритикував Хацкевича та Краснікова

Журналіст Андрій Шахов звинувачує в невдачах Динамо не лише тренерський штаб Олександра Хацкевича, а й керівництво клубу, в тому числі Євгена Краснікова, який з літа відповідає за трансферну діяльність біло-синіх.

Про це заступник редактора журналу футбол написав на своїй сторінці у Facebook.

"Порадувати мене могли тільки дві речі: 1. Звільнення Краснікова за провалену селекцію і покупку непотрібних гравців на позиції, де у нас є і свої, і молодь. 2. Відставка Хацкевича", — написав журналіст.

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"Я не вірю в те, що з цим тренерським штабом Динамо доб'ється успіху, так само як не вірю в те, що при Краснікові буде нормальне кадрове підсилення. Для мене він - чужорідне тіло в клубі, та ще й необгрунтовано розрекламоване, чиї футбольні успіхи в далекому минулому. Після успішних років у Металісті були і невдалі. Всі згадують Сосу, Шав'єра, Тайсона, Марлоса. Але згадайте його останні трансфери:

1. Дієго Соузу - 6,5 млн. 19 матчів 1 гол. Продан за 600 000

2. Родріго Моледо - 5 млн. 13/1. Пішов вільним агентом

3. Вілліана - 4 млн. 25/4. Потім був проданий за 3,5 (ціни трансфермаркта).

4. Згадайте його дивних новачків в "Дніпрі". Хто з них заграв? Руїс? Андерсон Піко? Пам'ятайте таких? У "Шахтарі" ...

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Та ж ситуація зараз. Сідклей - 2 матчі, 155 хвилин в чемпіонаті, 0 в єврокубках. Буено - 1 вихід на заміну в чемпіонаті. Че Че - 5 матчів в чемпіонаті і 13 хвилин в єврокубках. Три бразильських новачка сумарно в єврокубках зіграли аж 13 хвилин!", — пише Шахов

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Наголосив журналіст і на тренерських проколах.

"Проколи тренерські та селекційні призвели до провалену першої частини сезону. І ця ситуація набагато гірша, ніж та, що була рік тому, коли Динамо не могло виграти в основний час в семи матчах поспіль. Гірше тому, що тоді хоч один тайм, але команда грала. Так, ми не знали, в якому вона вистрілить, а який провалить, але ця команда не грає взагалі! З Астаною вона здорово виглядала тільки до першого гола, який забила на 11-й хвилині. А що сталося потім? Невже вона тільки й може, що просити за тренера, а зіграти дисципліновано і через не можу їй слабо? Ви бачили, скільки було обрізок і позиційних помилок в першому таймі ?! Ця команда НЕ керована. Ця команда НЕ дисциплінована", — підсумував Шахов.

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Астаною.

Раніше Шахов заявив, що Хацкевич іде шляхом Газзаєва.

Джерело - Чемпіон.

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