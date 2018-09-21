Відомий журналіст пророкує Хацкевичу шлях Газзаєва

Заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов провів паралель між шляхом у Динамо Олександра Хацкевича і колишнього тренера — Валерія Газзаєва.

Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

"Повторення історії Газзаєва все ближче. 1. Вилетіли від Аякса з Ліги чемпіонів. 2. Потрапили в легку групу Ліги Європи. 3. У першому матчі приймали пострадянську команду і зіграли з нею 2:2, втративши перемогу за поганої гри.

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Залишається лише в другому турі програти на виїзді 0:2 потенційному аутсайдеру групи і знову призначити Лужного в.о. На жаль, це ніяк не жартівливий пост", — резюмував Шахов.

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу у грі з Астаною.

Хацкевич розкритикував своїх гравців.

Джерело - Чемпіон.