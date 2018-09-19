Хацкевич розповів про конфлікт з Гармашем

Головний тренер Динамо запевнив, що ніякого конфлікту між ним і Денисом Гармашем немає.

Його слова наводить офіційний сайт клубу.

"Ми повинні бути вихователями. З ним провели не одну бесіду, в тому числі й старші партнери розмовляли з ним. Як ми побачили, він усе розуміє, але, найголовніше, щоб він розумів, що вимагаю від нього я на футбольному полі.

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У нас немає жодних конфліктів, але є вимоги, які повинні виконуватися. Денис готується до матчу, а буде він грати чи ні – вирішимо завтра", — сказав Хацкевич.

Раніше Хацкевич розповів, коли повернеться в обойму Артем Бєсєдін.

Окрім цього у Динамо офіційно представили данського новачка.

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Джерело - Динамо.