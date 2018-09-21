Хацкевич розкритикував своїх футболістів

Після матчу з Астаною керманич киян Олександр Хацкевич розкритикував гравців.

Його слова наводить офіційний сайт Динамо.

"Тут дається взнаки клас футболіста. Ніхто ж не змушував Бурду помилятися… Ми не можемо змусити їх дивитися телевізор і спостерігати, як зберігають м’яч гравці Барселони. Ми мусимо грати в так званий надійний футбол.

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От у другому таймі була саме така гра, ми припустилися лише однієї помилки. Ми попросили хлопців під час перерви грати довшими вертикальними передачами, а до футболу на короткі дистанції ми не готові. Це, можна сказати, наша вимога до них. Якщо ж ти взявся зберегти м’яч, то маєш зберегти його, якщо ж тобі не вдається, то зіграй надійніше, й ніхто слова тобі не скаже. Але що маємо, те маємо.." — сказав наставник Динамо.