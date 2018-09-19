Бєсєдін поки не повернеться до основної групи Динамо

Олександр Хацкевич розповів коли повернеться ключовий гравець Динамо Артем Бєсєдін.

Про це тренер розповів на прес-конференції, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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"На жаль, відновлення затягнулося. Травма виявилася складнішою, ніж ми передбачали. Йому ще потрібен мінімум тиждень, після чого лікарі визначать, готовий він працювати в загальній групі чи ні", — зауважив Хацкевич.

Нагадаємо, Бєсєдін травмувався напередодні гри з Аяксом.

Також Динамо представило данського новачка.

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Джерело - Динамо.