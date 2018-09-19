Динамо офіційно представило новачка клубу

Столичне Динамо представило новачка клуб Міккеля Дуелунда.

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

"Я в команді майже тиждень, і задоволений тим, що бачу. Сподіваюся, своєю грою приноситиму користь Динамо, як у чемпіонаті України, так і в Лізі Європи", — сказав гравець.

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Пояснив 21-річний гравець Динамо і те, чому обрав 99-ий номер.

"Перехід у Динамо – це новий виклик для мене. Наприклад, бразилець Роналдо, коли переходив до Мілана, взяв собі 99-й номер. Він дуже класний гравець, тому я подумав: чому б і мені не зробити так само?", — говорить Дуелунд.