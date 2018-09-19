Тренер Астани: приїхали у Київ за очками

Виконувач обов'язки головного тренера Астани Григорій Бабаян розповів, що його команда приїхала до Києва за очками, навіть попри статус аутсайдера.

Слова керманича клубу наводить офіційний сайт Динамо.

"Завтрашній матч очікується складний, натомість, досить цікавим. Динамо — фаворит. Команда з багатою футбольною історією і грає перед своїми вболівальниками. У нас було не так багато часу, але ми добре попрацювали.

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У подібних матчах важливо зіграти дуже організовано і дисципліновано з першої до останньої хвилини. Звичайно, ми приїхали сюди за очками, за нас вболіватиме весь Казахстан і нам необхідно зробити все можливе, щоб зачепитися за очки", — сказав Бабаян.

Нагадаємо, голкіпер Астани зневажливо оцінив рівень Динамо.

Натомість керманич Динамо розповів коли повернеться Бєсєдін.

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Джерело - Динамо.