Воротар Астани зневажливо оцінив рівень Динамо

Гравці Астани не вважають Динамо надто серйозним суперником.

Про це повідомив воротар казахстанської Астани Олександр Мокін.

"Шанси на вихід з групи є завжди. Я б не хотів нікого виділяти. Зараз усі команди грають на хорошому рівні, від будь-якого суперника можна чекати неприємностей. Перший матч у групі з Динамо? Мені здається, що тут немає нічого страшного. Астана грала з командами і сильніше", – зазначив Мокін.