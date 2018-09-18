Воротар Астани зневажливо оцінив рівень Динамо

Гравці Астани не вважають Динамо надто серйозним суперником.
Про це повідомив воротар казахстанської Астани Олександр Мокін.
"Шанси на вихід з групи є завжди. Я б не хотів нікого виділяти. Зараз усі команди грають на хорошому рівні, від будь-якого суперника можна чекати неприємностей. Перший матч у групі з Динамо? Мені здається, що тут немає нічого страшного. Астана грала з командами і сильніше", – зазначив Мокін.
Матч Динамо Київ - Астана відбудеться 20 вересня на Олімпійському. Початок зустрічі о 19:55.
У групі К Динамо також належить зіграти з чеським Яблонецем та французьким Ренном.
Нагадаємо, матч не викликав ажіотажу в шанувальників киян.
Нещодавно Динамо втратило очки у матчі з Зорею.
Одіозний експерт Віктор Леоненко звинуватив у цьому президента клубу.
Джерело - znaj.ua.