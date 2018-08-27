Лідер Динамо може пропустити гру проти Аякса

Лідер Динамо, Артем Бєсєдін, може не зіграти у матчі-відповіді проти Аякса.
Про це повідомляє 24tv.ua.
За інформацією видання, Артем отримав ушкодження, через що не зміг зіграти проти Чорноморця.
У київському клубі сподіваються, що Бесєдін зуміє відновитися до завтрашнього матчу проти амстердамців.
Крім Бесєдіна в розпорядженні тренерського штабу на позиції форварда залишаються лише молоді Владислав Супряга і Назарій Русин.
Нагадаємо, Леоненко не вірить, що Динамо може пройти Аякс у ЛЧ.
Також, Динамо цікавиться алжирським півзахисником.
Джерело - 24tv.ua.