Відомий український журналіст критично "проїхався" по тренерському штабу Динамо

У провалі київського Динамо винен тренерський штаб.

Вважає заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов.

"Ситуація, в якій опинилося Динамо, вина, перш за все, тренерського штабу. Не селекції, що не навезла б сюди бразильців, якби не було на те згоди тренера і чітко поставленого ним завдання. Тому тренер разом з усім своїм штабом повинен бути відповідальним за цей провал.

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Рішення по звільненню Хацкевича приймає клубний президент, який, на мій превеликий жаль, дуже терплячий і занадто добрий. Результатів немає. Гри немає. Більш того, вона і не з'явиться",- написав Шахов.