Ліверпуль влаштував гольову перестрілку з ПСЖ, Локомотив розгромно програв Галатасараю. Інші результати першого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО

У Лізі чемпіонів стартував груповий етап.
Уже відбулися два матчі. Барселона розгромила ПСВ, а Інтер здійснив неймовірний камбек наприкінці гри.
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До вашої уваги результати матчів.
Ліга Чемпіонів
Груповий етап
1 тур
18 серпня
Барселона — ПСВ 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 — 31 Мессі, 2:0 — 74 Дембеле, 3:0 — 77 Мессі, 4:0 — 87 Мессі.
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Інтер — Тоттенгем 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 — 53 Еріксен, 1:1 — 85 Ікарді, 2:1 — 90+2 Весіно
Брюге — Борусія Д 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 — 85 Пулишич
Шальке — Порту 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 — 64 Емболо, 1:1 — 75 пенальті Отавіо.
Монако — Атлетіко Мадрид 1:2 (1:2)
Голи: 1:0 — 18 Грансір, 1:1 — 31 Коста, 1:2 — 45+1 Хіменес.
Ліверпуль — ПСЖ 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 — 30 Старрідж, 2:0 — 36 пенальті Міілнер, 2:1 — 40 Меньє, 2:2 — 83 Мбаппе, 3:2 — 90+1 Фірміно.
Црвена Звезда — Наполі 0:0
Галатасарай — Локомотив 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 — 9 Родрігес, 2:0 — 67 Дердійок, 3:0 — 90+4 пенальті Ндіайє.
Нагадаємо, Гоффенгайм прилетів до Харкова.
Джерело - Чемпіон.