Ломаченко визнаний найкращим боксером світу

Василь Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.
Про це повідомляє американський журнал The Ring.
Українець потіснив із лідируючої позиції казахстанського боксера Геннадія Головкіна, який минулої неділі у Лас-Вегасі, програв уперше в кар'єрі – мексиканцю Саулю Альваресу – і втратив титули чемпіона WBC, WBA (Super) і The Ring.
Ще один українець Олександр Усик опустився на одну сходинку – тепер він п'ятий.
Раніше жоден українець не був P4P-королем. 2015-го Володимир Кличко був другим. Поступався американцеві Флойду Мейвезеру-молодшому. Нещодавно Василь Ломаченко повторив досягнення Кличка-молодшого. А тепер і перевершив його.
Повний рейтинг P4P за версією The Ring:
1. Василь Ломаченко, Україна;
2. Теренс Кроуфорд, США;
3. Сауль Альварес, Мексика;
4. Геннадій Головкін, Казахстан;
5. Олександр Усик, Україна;
6. Майкі Гарсія, США;
7. Наоя Іноуе, Японія;
8. Срісакет Сор Рунгвісаї, Таїланд;
9. Еррол Спенс-молодший, США;
10. Донні Ньєтес, Філіппіни.
Нагадаємо, раніше бій Ломаченка перенесли.
Натомість Тайсон назвав Ломаченка найкращим боксером світу.
Джерело - gazeta.ua.