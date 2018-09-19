Шахтар - Гоффенгайм: анонс та прогноз матчу ЛЧ

Шахтар - Гоффенгайм

Ліга Чемпіонів. Група F, 1-й тур

ОСК Металіст, Харків. 19 вересня, 20:00

Головний арбітр: Якоб Кехлет (Данія)

Асистенти арбітра: Ларс Хуммельгор, Хейне Серенсен (обидва - Данія)

Додаткові асистенти: Мікаель Тюкгор, Єнс Моє (обидва - Данія)

Четвертий арбітр: Крістіан Бріксен (Данія)

Шахтар почне виступи у цьогорічній Лізі чемпіонів матчем із німецьким Гоффенгаймом. Суперник аж ніяк не виглядає простим, але іншої задачі крім перемоги перед гіниками не стоїть.

У минулорічному розіграші ЛЧ Шахтар переміг у всіх 4-ох домашніх матчах, але з того часу донеччан покинув ряд ключових виконавців: Бернард, Фред, Факундо Феррейра. Сьогодні команду Фонсеки чекають нові випробування з новими можливостями та виконавцями.

Німецькі команди завжди славилися високим рівнем організації. У той же час Гоффенгайм очолює Юлій Нігельсманн. Так, це той самий 31-річний вундеркінд, який відмовив Реалу, але вже в найближчому майбутньому має всі шанси очолити гранд світового футболу. Слід зауважити, що на внутрішній арені у Гоффенгайма не все так гладко. У останньому турі Бундесліги синьо-білі поступилися Фортуні з рахунком 2:1, а єдиний м'яч за клуб забив англієць Нельсон, який вийшов на заміну. Останній, до слова, є вихованцем Арсенала, з яким у Лізі Європи доведеться зустрітися полтавській Ворсклі.

Однак, не дивлячись на всю грізність опонента, шанси на успіх Шахтаря все ж переважають. Вже традиційно Шахтар потроху розкачується в чемпіонаті, показуючи кращий футбол з кожним наступним матчем. Крім того, гірники йдуть першими і мають комфортну перевагу над переслідувачами, що дозволить повністю зосередитися на єврокубках, та і з мотивацією в підопічних Пауло Фонсеки все в порядку. Важливим фактором є те, що Шахтарю випав не найбільш життєрадісний календар. Небезпечна "спарка" із Манчестер Сіті лише підтверджує реальний стан справ - Шахтар має брати три очки в матчі з німцями.

Орієнтовні склади:

Шахтар: П'ятов, Бутко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрік, Марлос, Болбат, Тайсон, Мораес.

Гоффенгайм: Бауманн, Кадерабек, Нордтвейт, Фогт, Пош, Шульц, Гріллітч, Бітенкур, Крамарич, Жоелінтон, Салаі.

Слова:

Пауло Фонсека (головний тренер Шахтаря): "Наша команда додає, еволюціонує. Останні матчі доводять цей прогрес. Ми зможемо продовжувати еволюціонувати і покажемо новий рівень у Лізі чемпіонів. Гоффенгайм демонструє інший стиль гри. Вони діють за схемою 3-5-2, якій складно протистояти. Це атакуюча команда, яка любить ризикувати. Очікуємо, що вони приїдуть і покажуть відкритий футбол".

Юліан Нагельсманн (головний тренер Гоффенгайма): "Шахтар - це клуб, який протягом багатьох років випускав іменитих гравців. Паулу Фонсека - їх великий і досвідчений тренер, який до того ж говорить на мові восьми бразильських виконавців. Це завжди великий плюс. З нетерпінням чекаємо матчу в Харкові. Ми дуже багато працювали, щоб, нарешті, взяти участь у груповому етапі Ліги чемпіонів, і з радісним хвилюванням чекаємо майбутніх викликів. Це те, що дає нам величезну мотивацію".

Цікаві факти:

- Гоффенгайм дебютує на груповій стадії головного клубного турніру Європи;

- Шахтар виграв чотири останні домашні матчі Ліги чемпіонів у рідних стінах;

- Гірники зіграли внічию з німецькими клубами в п'яти останніх домашніх поєдинках.

Прогноз Чемпіона: 2:1

Джерело - Чемпіон.