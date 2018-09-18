Мій профіль

Україна в нервовому матчі поступилася Чорногорії

Вчора 23:03 1429
Ломаченко визнаний найкращим боксером світу
Сьогодні 15:11 270
Світоліна вразила фотографіями з тренування на березі Карибського моря
Вчора 23:55 2360
Ломаченко зустрінеться з вболівальниками
Вчора 21:31 438
Київський Арсенал може підписати екс-захисника Ліверпуля та збірної Англії
Вчора 20:34 1245
Матч Динамо - Астана поки не викликав ажіотаж у вболівальників
Вчора 18:03 1294 1
Усик закликав берегти душу. ФОТО
Вчора 16:28 842
Усик звинуватив Україну в тому, що його бій з Гассієвим проходив у Москві
Вчора 15:51 2457
Всі дії Ярмоленка в матчі проти Евертона. ВІДЕО
Вчора 09:51 4119
Найкращі голи вихідних, від Ярмоленка до Ібрагімовича. ВІДЕО
16.09.2018 21:00 2818
Блоги
Чумовий голасо з чемпіонату Бельгії. ВІДЕО
Чумовий голасо з чемпіонату Бельгії. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 14:58 341
Незабутній ігнор від Джаки: Ляказетт чекає й досі. ВІДЕО
Незабутній ігнор від Джаки: Ляказетт чекає й досі. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 07:38 619
Найгірші 20 секунд в історії футболу. ВІДЕО
Найгірші 20 секунд в історії футболу. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 07:10 2509
Ярмоленко оформив дубль в АПЛ. ВІДЕО
Ярмоленко оформив дубль в АПЛ. ВІДЕО Phillip Hess
16.09.2018 18:40 9600
Легендарна українка виконала один з найвеличніших творів ХХ сторіччя. ВІДЕО
Легендарна українка виконала один з найвеличніших творів ХХ сторіччя. ВІДЕО Андрій Твердохліб
16.09.2018 08:14 2845 2
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:29 Футбол Ващук: Шахтар досвідченіший за Гоффенгайм 71
17:17 Футбол Роналду першим у світі зіграє у FIFA 19. ФОТО 126
16:56 Хокей Кубок Стенлі серйозно пошкодили під час літніх святкувань 148
16:37 Футбол Смалійчук: Я не писав на емоціях і не заберу жодного свого слова 261
16:13 Футбол Бенфіка забила 28 м'ячів у матчі чемпіонату Португалії. ВІДЕО 405
15:50 Футбол Гоффенгайм прилетів у Харків на матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря. ВІДЕО 216
15:31 Футбол Генеральний директор Арсенала розповів про звільнення Раванеллі 373
15:11 Бокс Ломаченко визнаний найкращим боксером світу 270
14:58 Футбол Чумовий голасо з чемпіонату Бельгії. ВІДЕО 341
14:49 Гольф У США вбили чемпіонку Європи з гольфу прямо на полі 567
14:32 Бокс Повєткін: Бій з Джошуа буде важчим ніж з Кличком 265
14:10 Теніс Козлова вдало стартувала на турнірі в Китаї 243
13:51 Футбол Шахтар провів відкрите тренування перед матчем з Гоффенгаймом. ФОТО 276
13:32 Футбол У суперника збірної України в Лізі націй змінився тренер. ФОТО 462
13:10 Футбол Воротар Астани зневажливо оцінив рівень Динамо 874
12:53 Баскетбол Збірна України з Ленем і Михайлюком програла чорногорцям. ВІДЕО 243
12:31 Футбол Захисник Вест Гема: Ярмоленко хоче завести м'яч у ворота 1483
12:11 Футбол ПСЖ у Лізі чемпіонів гратиме в особливій формі. ВІДЕО 633
11:51 Футбол Марадона розгромною перемогою дебютував на посаді головного тренера 931
11:33 Футбол Київський Арсенал звільнить головного тренера 775
11:10 Футбол Астана вилетіла в Київ на матч з Динамо в Лізі Європи 615
10:53 Футбол Петряк: Зрадів, коли дізнався, що Ребров очолить Ференцварош 746
10:33 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 219
10:23 Баскетбол Михайлюк пояснив причини поразки в матчі з чорногорцями 725
10:12 Футбол Ліверпуль прийме ПСЖ та інші матчі першого дня групового етапу Ліги чемпіонів 633

Смалійчук: Я не писав на емоціях і не заберу жодного свого слова

Сьогодні 16:37 261 0
Смалійчук: Я не писав на емоціях і не заберу жодного свого слова

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук знову висловився про вболівальників, які не ходять на футбол.

Свою думку він виклав на сторінці у Facebook.

"Не прийду на стадіон тому що: погані умови на Україні, немає реклами та білбордів у місті, надто високі ціни на квитки, Карпати не демонструють видовищної гри і т.д. Маю лише одну відповідь: це все відмазки людей, які вже зранку прокидаються в негативі тільки через те, що прокинулись. І замість того, щоб самому щось зробити вдале, давай зайду в інтернет і поллю брудом тих, хто принаймні намагається", — написав Смалійчук.

Читати також: Телеканал Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.

Окрім цього він порівняв таку поведінку з ознаками слабкості.

"Уболівати за Барселону чи Реал легко. Так само можна змінювати Батьківщину чи віру заради солодшого життя. Підлаштування під успіх інших - це ознака слабкості. Успіх потрібно творити самому. Футбольний клуб — це велика сім’я, яка для досягнення успіху повинна навпаки об’єднатись і бути як єдиний кулак в скрутні часи. Футболісти і вболівальники разом!", — наголосив функціонер.

Читайте також: Шевченко говорив про натуралізацію з Мораесом

Про попередній свій пост він сказав, що не писав його на емоціях.

"Я не писав на емоціях і не заберу жодного свого слова. Можливо, слово "вболівальники" мені потрібно було взяти в лапки і тоді б всі зрозуміли, що я маю на увазі, саме тих горе-критиканів і інтернет-писак, які власне і нічого не створили для успіху нашої сім'ї. Відсидітися на дивані чи десь у кущах, поки Карпати не стануть успішними, не вийде! Кожен ваш голос на трибуні, кожен проданий квиток для Карпат зараз справді важливий. Будьте вищими персональних образ, менеджери та футболісти приходять та йдуть, ви ж вболівайте за Герб свого клубу, який, я надіюсь, і справді у вас на грудях!", — підсумував Смалійчук.

Нагадаємо, Карпати поступилися Ворсклі в останньому турі Прем'єр-ліги.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()