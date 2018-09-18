Смалійчук: Я не писав на емоціях і не заберу жодного свого слова

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук знову висловився про вболівальників, які не ходять на футбол.

Свою думку він виклав на сторінці у Facebook.

"Не прийду на стадіон тому що: погані умови на Україні, немає реклами та білбордів у місті, надто високі ціни на квитки, Карпати не демонструють видовищної гри і т.д. Маю лише одну відповідь: це все відмазки людей, які вже зранку прокидаються в негативі тільки через те, що прокинулись. І замість того, щоб самому щось зробити вдале, давай зайду в інтернет і поллю брудом тих, хто принаймні намагається", — написав Смалійчук.

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Окрім цього він порівняв таку поведінку з ознаками слабкості.

"Уболівати за Барселону чи Реал легко. Так само можна змінювати Батьківщину чи віру заради солодшого життя. Підлаштування під успіх інших - це ознака слабкості. Успіх потрібно творити самому. Футбольний клуб — це велика сім’я, яка для досягнення успіху повинна навпаки об’єднатись і бути як єдиний кулак в скрутні часи. Футболісти і вболівальники разом!", — наголосив функціонер.

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Про попередній свій пост він сказав, що не писав його на емоціях.

"Я не писав на емоціях і не заберу жодного свого слова. Можливо, слово "вболівальники" мені потрібно було взяти в лапки і тоді б всі зрозуміли, що я маю на увазі, саме тих горе-критиканів і інтернет-писак, які власне і нічого не створили для успіху нашої сім'ї. Відсидітися на дивані чи десь у кущах, поки Карпати не стануть успішними, не вийде! Кожен ваш голос на трибуні, кожен проданий квиток для Карпат зараз справді важливий. Будьте вищими персональних образ, менеджери та футболісти приходять та йдуть, ви ж вболівайте за Герб свого клубу, який, я надіюсь, і справді у вас на грудях!", — підсумував Смалійчук.

Нагадаємо, Карпати поступилися Ворсклі в останньому турі Прем'єр-ліги.

Джерело - Чемпіон.