Віце-президент Карпат: Овець у Львові більше, ніж справжніх вболівальників

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук назвав львівських вболівальників, які не ходять на стадіон вівцями.

Про це Смалійчук написав після домашньої поразки Карпат від Ворскли у facebook.

"Сама головна проблема в сучасних Карпатах - це вболівальники. Вчора, коли хлопці вийшли на гру - побачили "справжню підтримку". Аж півтори тисячі. Порахуйте скільки вміщує стадіон , відмінусуйте скільки прийшло і ви зрозумієте , скільки у Львові вівців. Вівців і справді більше, ніж справжніх вболівальників", - написав Смалійчук .

Нагадаємо, Карпати пропустили від Ворскли на останніх хвилинах домашнього матчу та програли з рахунком 0:1.

Раніше, Олег Смалійчук виклав у мережу спільне фото з президентом Карпат Петром Димінським, який перебуває у розшуку.

Джерело - Сторінка Олега Смалійчука у Facebook.