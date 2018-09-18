Шевченко говорив з Мораесом по натуралізації футболіста

Форвард Шахтаря Жуніор Мораес не визначився, чи хоче він виступати за збірну України.

Про це розповів сам футболіст.

"Гарантій потрапляння у збірну України ніхто дати не може. Я нещодавно познайомився з Андрієм Шевченком, у нас була розмова, він хвалив мою гру, результативність, говорив, що в збірній зараз проблема із забивними нападниками. Але все залежить тільки від мене. Шевченко викликає в команду тих, хто має український паспорт. Якщо я прийму громадянство і буду і далі демонструвати хороший футбол, то у мене з'явиться шанс і в збірній, як у будь-якого українського гравця", – цитує Мораєса Football.ua.