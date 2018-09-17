Леоненко: Суркіс повинен визнати свою провину

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич не винен у поганих результатах київської команди.

Так вважає колишній нападник Динамо і збірної України з футболу Віктор Леоненко.

"Керівництво не підготувалося до єврокубків. Які можуть бути претензії до тренера? Хацкевич ліпив з того, що є. Вже вересень, але Динамо продовжує шукати нападника. Суркіс повинен визнати свою провину, причому, вже давно", - говорить експерт.

Також Леоненко розповів чому Суркіс не призначить іноземного спеціаліста.

"Закордонного тренера не призначать, тому що в Динамо привозять незрозумілих гравців. Президент лізе в команду, в цьому і є помилка. Наставника можна поміняти, але все одно поставлять того, який знає динамівську кухню", - вважає Леоненко.

Нагадаємо, Зоря відібрала очки в Динамо.

Раніше, Суркіс розповів чому влітку не підписали нападника.

Джерело - Великий футбол.