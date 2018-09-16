Зоря відібрала очки в Динамо

Зоря і Динамо зустрілись у 8 турі УПЛ.

Динамо краще комбінувало в перші півгодини. Та рахунок відкрили луганці. За хвилину до перерви Громов зіграв на добиванні після дальнього удару Сіласа. Минуло менше хвилини, і після провалу правого флангу киян Караваєв прострілив на Громова, а той з метра дав вище воріт.

На старті другого тайму Піварич міг зрівнювати, обвівши стінку зі штрафного, однак поцілив тільки у стійку. Вербич забив після прострілу Кендзьори, але у польського захисника судді зафіксували справедливий офсайд. Пішла гра на користь Зорі. Динамо не дуже вдало позиційно атакувало (за годину гри жодного удару в площину!), а господарі намагались вибігати в контри. Змінити ситуацію вийшов 21-річний данський дебютант Дуелунд, але забив не він. На 67-й Сидорчук здалеку вистрілив у нижній кут.

У компенсований час Кабаєв залишив господарів у меншості. Утім це не дуже допомогло гостям. Динамо так і не змогло пробити у площину воріт хоча б 2 рази, але завдяки Сидорчуку вберегло 3-є місце від зазіхань команди Вернидуба. Кияни набирають 14 очок, у Зорі – 12. Шахтар відривається від динамівців, які пропускають ще й Олександрію, на 7 очок, хоча у тих гра з Маріуполем в запасі.

Чемпіонат України, УПЛ

8 тур

16 вересня

Зоря - Динамо 1:1 (1:0)

Голи: 0:1 - 44 Громов, 1:1 - 67 Сидорчук

Нагадаємо, Суркіс розповів чому влітку не підписали нападника.

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Джерело - Чемпіон.