Матч Динамо - Астана поки не викликав ажіотаж у вболівальників

Матч групового раунду Ліги Європи між Динамо та Астаною поки не викликав ажіотажу в уболівальників.

Про це повідомляє сайт 1927.kiev.ua.

Як повідомляє видання з посиланням на джерела наближені до клубу, станом на понеділок у касах НСК Олімпійський продано близько п'яти тисяч квитків.

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Нагадаємо, матч Динамо — Астана відбудеться у четвер, 20 вересня, початок о 20:00.

Нещодавно Динамо втратило очки у матчі з Зорею.

Одіозний експерт Віктор Леоненко звинуватив у цьому президента клубу.

Джерело - 1927.kiev.ua.