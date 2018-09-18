Астана вилетіла в Київ на матч з Динамо в Лізі Європи

Футболісти і тренерський штаб Астани вилетіли до Києва, де зіграють проти Динамо в рамках групового раунду Ліги Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Команда вирушила до столиці України в наступному складі:

воротарі: Ненад Ерич, Олександр Мокін, Станіслав Павлов;

захисники: Марін Анічич, Юрій Логвиненко, Антоніо Рукавина, Сергій Малий, Дмитро Шомко, Євген Постников;

півзахисники: Ласло Кляйнхайслер, Іван Маєвський, Бактіер Зайнутдинов, Річард Алмейда, Педро Енріке, Марін Томасов, Серікжан Мужиков, Султан Сагнаев;

нападники: Олексій Щоткін, Джуніор Кабананга, Рангель Янга, Роман Муртазаєв і Владислав Прокопенко.

Нагадаємо, що матч Динамо - Астана відбудеться 20 вересня. Початок поєдинку 19.55

Матч не викликав ажіотажу в шанувальників киян.

Нещодавно Динамо втратило очки у матчі з Зорею.

Одіозний експерт Віктор Леоненко звинуватив у цьому президента клубу.

Джерело - Астана.