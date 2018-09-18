Астана вилетіла в Київ на матч з Динамо в Лізі Європи

Футболісти і тренерський штаб Астани вилетіли до Києва, де зіграють проти Динамо в рамках групового раунду Ліги Європи.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Команда вирушила до столиці України в наступному складі:
воротарі: Ненад Ерич, Олександр Мокін, Станіслав Павлов;
захисники: Марін Анічич, Юрій Логвиненко, Антоніо Рукавина, Сергій Малий, Дмитро Шомко, Євген Постников;
півзахисники: Ласло Кляйнхайслер, Іван Маєвський, Бактіер Зайнутдинов, Річард Алмейда, Педро Енріке, Марін Томасов, Серікжан Мужиков, Султан Сагнаев;
нападники: Олексій Щоткін, Джуніор Кабананга, Рангель Янга, Роман Муртазаєв і Владислав Прокопенко.
Нагадаємо, що матч Динамо - Астана відбудеться 20 вересня. Початок поєдинку 19.55
Матч не викликав ажіотажу в шанувальників киян.
Нещодавно Динамо втратило очки у матчі з Зорею.
Одіозний експерт Віктор Леоненко звинуватив у цьому президента клубу.
Джерело - Астана.