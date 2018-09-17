Не вівці, а батько, який привів свого сина на перший футбольний матч, — ФК Львів відреагував на скандальну заяву функціонера Карпат. ФОТО

Футбольний клуб Львів напередодні львівського дербі з Карпатами відреагував на слова віце-президента зелено-білих Олега Смалійчука.

Повідомлення "містяни" написали на власній сторінці у Facebook.

"Головною рушійною силою, яка змушує усіх нас із позитивом дивитися у завтрашній день, є українські вболівальники. У першу чергу – львівські вболівальники.

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Не "вівці", а батько, який привів свого сина на перший футбольний матч. Не "диванні експерти", а родина, яка у повному складі прийшла на трибуни, аби підтримати своїх улюбленців на футбольному полі. Не "справжня підтримка", згадана одним з вітчизняних футбольних функціонерів, а малеча, яка із захопленням спостерігає за своїми кумирами та мріє одного разу опинитися на їхньому місці", — йдеться у повідомленні.