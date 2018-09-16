Львів мінімально обіграв Чорноморець у 8-му турі УПЛ

У матчі 8-го туру УПЛ проти Чорноморця Львів завдяки голу Бруну Дуарте здобув свою другу перемогу в сезоні.
Даний матч був одним із тих, за які УПЛ отримала лиху славу не дуже веселого чемпіонату з тактикою бий-біжи. Команди демонстрували багато боротьби і мало моментів – особливо у другому таймі, в якому до 80-ї хвилини не було завдано жодного удару. Перший же був набагато веселішим, а Львів у ньому виглядав небезпечніше. На 43-й хвилині підопічним Юрія Бакалова таки вдалося вийти вперед: Тейлор завдав потужного удару, а Літовченко парирував прямо на Бруну Дуарте – бразилець опинився першим на добивані й забив гол.
Як виявилося, це був останній гол і останній небезпечний момент у грі. Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу Львова, який набрав дев'ять очок та посів сьоме місце, посунувши на одну сходинку вниз Чорноморець, у якого також дев'ять очок.
Чемпіонат України, УПЛ
8-й тур
16 вересня
Чорноморець – Львів 0:1
Гол: Бруну Дуарте, 43
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Джерело - Чемпіон.