Львів мінімально обіграв Чорноморець у 8-му турі УПЛ

У матчі 8-го туру УПЛ проти Чорноморця Львів завдяки голу Бруну Дуарте здобув свою другу перемогу в сезоні.

Даний матч був одним із тих, за які УПЛ отримала лиху славу не дуже веселого чемпіонату з тактикою бий-біжи. Команди демонстрували багато боротьби і мало моментів – особливо у другому таймі, в якому до 80-ї хвилини не було завдано жодного удару. Перший же був набагато веселішим, а Львів у ньому виглядав небезпечніше. На 43-й хвилині підопічним Юрія Бакалова таки вдалося вийти вперед: Тейлор завдав потужного удару, а Літовченко парирував прямо на Бруну Дуарте – бразилець опинився першим на добивані й забив гол.

Як виявилося, це був останній гол і останній небезпечний момент у грі. Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу Львова, який набрав дев'ять очок та посів сьоме місце, посунувши на одну сходинку вниз Чорноморець, у якого також дев'ять очок.

Чемпіонат України, УПЛ

8-й тур

16 вересня

Чорноморець – Львів 0:1

Гол: Бруну Дуарте, 43

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Джерело - Чемпіон.