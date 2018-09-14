Десна обіграла Арсенал у 8-му турі чемпіонату України

В матчі 8 туру української Прем'єр-Ліги Десна не зазнала проблем у матчі з Арсенал-Київ.

Арсенал розпочав активно, однак стартового запалу вистачило на 5 хвилин. Вже на 8 хвилині Десна не тільки перехопила ініціативу, а й вийшла вперед у рахунку, Артем Фаворов головою замкнув навіс Мостового з флангу. Десна продовжувала контролювати гру і могла забити ще принаймні двічі, однак ніяк не вдавалось провести другий гол в матчі.

У другому таймі в матчі стало куди більше боротьби. Подвійна заміна одразу після перерви дещо освіжила Арсенал і біля воріт Паста почали створюватись напівмоменти. Найбільш небезпечним був удар Лоли, коли воротар залишив ворота, але захисники не дали зрівняти рахунок.

Після цієї перемоги Десна набрала 10 очок і піднялась 5 місце, Арсенал-Київ з 4 пунктами замикає турнірну таблицю.

Чемпіонат України 2018/19,

8 тур

14 вересня

Десна – Арсенал-Київ 1:0

Гол: 1:0 - 8 Фаворов

Нагадаємо, Шахтар в УПЛ зіграє з Олександрією.

А київське Динамо із Зорею.

Джерело - Чемпіон.