Шахтар та Гоффенгайм розсудить данська бригада арбітрів

Матч Ліги Чемпіонів між Шахтарем та Гоффенгаймом судитиме бригада арбітрів з Данії.
Головним арбітром матчу буде Якоб Келеті. Йому допомагатимуть Ларс Хуммельгор і Хейне Соренсен. Четвертий арбітр - Крістіан Бріксен.
Додатковими помічниками призначені Міхаель Тюкгор і Йенс Моє.
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Келеті раніше працював головним арбітром на трьох матчах за участю українських клубів.
У 2012 році він обслуговував матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи Металург Донецьк - Челік Нікшич.
У 2016 році судив зустрічі групового етапу Ліги Європи Зоря - Фейєнорд, в якому поставив у ворота голландців пенальті, а також вилучив гравця суперника луганців.
Минулого сезону 38-річний арбітр обслуговував матч четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи Марітіму - Динамо, в якому видалив Євгена Хачеріді.
Матч Шахтар - Гоффенгайм відбудеться в середу, 19 вересня.
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Джерело - Чемпіон.