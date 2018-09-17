Шахтар та Гоффенгайм розсудить данська бригада арбітрів

Матч Ліги Чемпіонів між Шахтарем та Гоффенгаймом судитиме бригада арбітрів з Данії.

Головним арбітром матчу буде Якоб Келеті. Йому допомагатимуть Ларс Хуммельгор і Хейне Соренсен. Четвертий арбітр - Крістіан Бріксен.

Додатковими помічниками призначені Міхаель Тюкгор і Йенс Моє.

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Келеті раніше працював головним арбітром на трьох матчах за участю українських клубів.

У 2012 році він обслуговував матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи Металург Донецьк - Челік Нікшич.

У 2016 році судив зустрічі групового етапу Ліги Європи Зоря - Фейєнорд, в якому поставив у ворота голландців пенальті, а також вилучив гравця суперника луганців.

Минулого сезону 38-річний арбітр обслуговував матч четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи Марітіму - Динамо, в якому видалив Євгена Хачеріді.

Матч Шахтар - Гоффенгайм відбудеться в середу, 19 вересня.

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Джерело - Чемпіон.