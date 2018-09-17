Ворсклу в Лондоні підтримає діаспора. ВІДЕО

Полтавська Ворскла зіграє виїзний матч проти лондонського Арсеналу та не залишиться без підтримки.
Представник української діаспори в Англії Петро Химера, який ще 2011 році їздив підтримувати Ворсклу в Белфаст на матч проти Гленторану, збирає всіх британських українців на гру полтавців у Лізі Європи проти лондонського Арсеналу.
Він записав відеозапрошення, яке ворскляни опублікували на своїй сторінці у Facebook.
"Шановні українські вболівальники у Великій Британії, 20 вересня Ворскла зіграє матч Ліги Європи проти лондонського Арсеналу. Вперше з 2011 року полтавці зіграють у Британії і вперше в історії зіграють у Лондоні. Не пропустіть цей матч! зелено-білі потребують вашої підтримки", — сказав Химера.
Нагадаємо, Василь Сачко пообіцяв, що Ворскла буде сюрпризом для лондонців.
А матч Арсенал — Ворскла відвідає Андрій Шевченко.
Джерело - Чемпіон.