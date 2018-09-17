Гвардіола скасував вихідний для своїх гравців

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола залишився незадоволеним перемогою над Фулгемом в матчі 5-го туру АПЛ.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, іспанський фахівець вирішив влаштувати додаткові тренування, щоб виправити певні елементи гри в атаці. Зокрема, покращити реалізацію моментів. Гравці Манчестер Сіті нанесли 28 ударів у бік воріт Фулгема, але багатьом із них забракло точності.

Наразі команда Гвардіоли посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ з 13 очками в активі, відстаючи від Челсі та Ліверпуля.

Нагадаємо, нещодавно він розповів де хотів би завершити тренерську кар'єру.

Раніше Гвардіола заборонив гравцям користуватися мобільними телефонами.

Джерело - football24.