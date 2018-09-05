Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заборонив гравцям користуватися телефонами на базі клубу.
Про цеповідомляє Daily Mail.
Також тренер попросив гравців не використовувати телефони під час тренувальних занять.
Втім, у роздягальні це правило не діятиме.
За порушення нових правил гравців будуть штрафувати.
Після чотирьох турів Сіті йде на 4-му місці в турнірній таблиці АПЛ.
Нагадаємо, Гвардіолу не запросили на форум тренерів.
Також, Гвардіола пояснив ситуацію із Зінченком.
Джерело - xsport.ua.