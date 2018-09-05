Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заборонив гравцям користуватися телефонами на базі клубу.

Про цеповідомляє Daily Mail.

Також тренер попросив гравців не використовувати телефони під час тренувальних занять.

Втім, у роздягальні це правило не діятиме.

За порушення нових правил гравців будуть штрафувати.

Після чотирьох турів Сіті йде на 4-му місці в турнірній таблиці АПЛ.

Нагадаємо, Гвардіолу не запросили на форум тренерів.

Також, Гвардіола пояснив ситуацію із Зінченком.

Джерело - xsport.ua.