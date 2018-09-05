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Гвардіола заборонив гравцям користуватися телефонами

Сьогодні 20:45 158 0
Гвардіола заборонив гравцям користуватися телефонами

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заборонив гравцям користуватися телефонами на базі клубу.

Про цеповідомляє Daily Mail.

Також тренер попросив гравців не використовувати телефони під час тренувальних занять.

Втім, у роздягальні це правило не діятиме.

За порушення нових правил гравців будуть штрафувати.

Після чотирьох турів Сіті йде на 4-му місці в турнірній таблиці АПЛ.

Нагадаємо, Гвардіолу не запросили на форум тренерів.

Також, Гвардіола пояснив ситуацію із Зінченком.

Джерело - xsport.ua.

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