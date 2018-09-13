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Гвардіола розповів, де хоче закінчити тренерську кар'єру

Сьогодні 10:15 485 0
Гвардіола розповів, де хоче закінчити тренерську кар'єру

Керманич Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола хоче закінчити тренерську діяльність там, де він її розпочав.

Про це розповів сам тренер.

"Всі мої команди грають в той футбол, який я проповідую. Хочу закінчити тренерську кар'єру там, де її розпочав. Сподіваюсь, що мої останні кроки у футболі будуть зроблені в Барселоні", – цитує Гвардіолу Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Гвардіола – вихованець каталонського клубу. Жузеп виступав за Барселону в якості футболіста з 1990 по 2001 рік. Кар'єру тренера іспанець почав у Барселоні Б, а пізніше очолив основну команду, де працював з 2008 по 2012 рік. Зараз Гвардіола тренує Манчестер Сіті.

Барселона при Гвардіолі на посаді головного тренера тричі вигравала чемпіонат Іспанії і Суперкубок Іспанії, двічі перемагала в Кубку Іспанії, Лізі чемпіонів і Суперкубку УЄФА.

Раніше, Гвардіолу не запросили на форум тренерів.

Також, Гвардіола пояснив ситуацію із Зінченком.

Джерело - football24.ua.

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