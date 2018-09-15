Шахтар без проблем переграв Олександрію

У другому матчі 8 туру Олександрія приймала Шахтар.Донеччани без проблем переграли свого суперника завдяки голу Марлоса в середині першого тайму. Та голу Коваленка під завісу матчу.

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Таким чином Шахтар та Олександрія зберігають першу та другу позицію в турнірній таблиці відповідно

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8 тур

15 вересня

ПФК Олександрія — Шахтар 0:2 (0:1)

Олександрія: Паньків, Микицей, Бондаренко, Ковалець (Грицюк 55, Пономар 66), Цуріков, Полярус, Запорожан, Сітало (Задерака 55), Шастал, Шендрік, Банада.

Шахтар: П'ятов, Бутко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік (Майкон 90), Тайсон, Марлос, Болбат (Коваленко 77), Мораес (Кривцов 90+2).

Голи: 0:1 — 26 Марлос, 0:2 — 88 Коваленко.

Попередження: 17 Цуріков, 37 Степаненко, 67 Ракицький.

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Джерело - Чемпіон.